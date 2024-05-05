«Бостон» четвёртый раз подряд обыграл «Торонто» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ

В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).
Судьба серии решилась в седьмом матче, что в истории противостояния этих команд в плей-офф произошло уже шестой раз, в том числе дважды за последние шесть лет. В активе «Бостона» теперь ещё более подавляющее преимущество по победам в седьмых матчах — 5-1.
«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018, 2019 и 2024 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ ещё 65 лет назад — в 1959 году.
- 5 мая 2024
-
07:25
-
07:10
-
06:57
-
06:45
-
06:27
-
06:23
-
06:11
-
06:03
-
05:30
-
03:33
-
02:47
-
02:03
-
00:04
- 4 мая 2024
-
23:42
-
23:30
-
23:26
-
22:54
-
22:26
-
21:54
-
21:27
-
21:01
-
20:40
-
20:27
-
20:20
-
19:49
-
19:28
-
19:11
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
17:15
-
17:03
-
16:39
-
16:11
-
15:53