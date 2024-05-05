«Бостон» четвёртый раз подряд обыграл «Торонто» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ

В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

Судьба серии решилась в седьмом матче, что в истории противостояния этих команд в плей-офф произошло уже шестой раз, в том числе дважды за последние шесть лет. В активе «Бостона» теперь ещё более подавляющее преимущество по победам в седьмых матчах — 5-1.

«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018, 2019 и 2024 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ ещё 65 лет назад — в 1959 году.