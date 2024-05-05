Пастрняк забил третий по скорости гол в овертаймах седьмых матчей в истории плей-офф НХЛ

В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

Автором решающей шайбы стал чешский нападающий Давид Пастрняк, принёсший победу «Бостону» спустя всего 1 минуту 54 секунды после начала дополнительного отрезка. 27-летний Пастрняк сегодня забил третий по скорости гол в овертаймах седьмых матчей в сериях плей-офф НХЛ.

Рекорд лиги по этому показателю был установлен Мартиной Желиной в 2004 году — 1 минута 25 секунд на гол с начала овертайма. Второе место занимает Брэд парк (1 минута 52 секунды в 1983 году). В топ-5 также входят Петер Штястны (2:22, 1985) и Николай Борщевский (2:35, 1993).