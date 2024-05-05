«Бостон» в сериях с «Торонто» повторил достижение «Питтсбурга» в сериях с «Вашингтоном»

В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

«Бостон» седьмой раз подряд взял верх в серии с «Торонто» в плей-офф НХЛ. Отсчёт начался в 1969 году и продолжается по сей день. Таким образом «Брюинз» стали всего третьей командой в истории плей-офф НХЛ, сумевшей выиграть как минимум семь подряд серий у одного и того же соперника.

Ранее подобным показателем смог отметиться «Питтсбург Пингвинз», который с 1995 по 2017 годы выиграл семь серий подряд у «Вашингтон Кэпиталз». Рекорд же по этому показателю принадлежит «Монреаль Канадиенс» — 18 подряд выигранных серий у «Бостона» с 1946 по 1987 годы.