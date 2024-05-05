«Мы испытали облегчение». Пастрняк — о победном голе в овертайме 7-ого матча с «Торонто»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк поделился эмоциями от победного гола в ворота «Торонто» в овертайме седьмого матча серии (2:1 ОТ). Форвард получил шайбу после отскока от лицевого борта и обыграл вратаря Илью Самсонова, эмоционально отпраздновав победу в серии.

«Это был очень волнительный и важный момент. Можно сказать, мы испытали облегчение. Это была очень равная и близкая игра, поэтому было приятно её выиграть. Мы счастливы, что выиграли эту серию и мы очень гордимся собой», — цитирует Пастрняка пресс-служба клуба.

Судьба серии решилась в седьмом матче, что в истории противостояния этих команд в плей-офф произошло уже шестой раз, в том числе дважды за последние шесть лет. В активе «Бостона» теперь ещё более подавляющее преимущество по победам в седьмых матчах — 5-1.