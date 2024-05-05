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Вильям Нюландер эмоционально оценил игру лидеров «Торонто» в серии с «Бостоном»

Вильям Нюландер эмоционально оценил игру лидеров «Торонто» в серии с «Бостоном»
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Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер оценил игру лидеров «Мэйпл Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4) и заявил, что не считает, что нужно вносить изменения в ядро команды.

«Я не думаю, что с ядром команды есть проблемы. Я думаю, что мы вносили свой чёртов вклад на протяжении всей серии, упорно боролись и добрались до овертайма седьмой игры. Это дерьмовое чувство.

Что мне понравилось в игре команды? Тот факт, что мы отыгрались со счёта 1-3. У нас была отличная группа ребят, так что этот результат отстой», — цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

Нюландер набрал 3 (3+0) очка в четырёх матчах серии, Остон Мэттьюс — 4 (1+3) очка в пяти матчах, Митчелл Марнер — 3 (1+2) очка в семи матчах и Джон Таварес набрал 2 (1+1) очка в семи матчах.

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