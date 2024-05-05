Мэттьюс — об игре «Торонто» в сезоне: это самая сплочённая команда, в которой я играл

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс заявил, что в этом сезоне команда была как никогда сплочённой и дружной, переживая все взлёты и падения. «Мэйпл Лифс» смогли отыграться со счёта 1-3 в серии первого раунда плей-офф с «Бостоном», но уступили в овертайме решающей игры (1:2 ОТ) и завершили сезон.

«Это самая сплочённая команда, частью которой я был здесь. Мне кажется, что мы говорим об этом каждый год, но на этот раз это действительно так. Мы держались вместе, несмотря на взлёты и падения в регулярном сезоне и плей-офф», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Мэттьюс пропустил два матча серии из-за болезни. В пяти матчах серии с «Бостоном» американский нападающий стал автором победного гола и сделал три результативные передачи.