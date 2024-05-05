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Мэттьюс — об игре «Торонто» в сезоне: это самая сплочённая команда, в которой я играл

Мэттьюс — об игре «Торонто» в сезоне: это самая сплочённая команда, в которой я играл
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс заявил, что в этом сезоне команда была как никогда сплочённой и дружной, переживая все взлёты и падения. «Мэйпл Лифс» смогли отыграться со счёта 1-3 в серии первого раунда плей-офф с «Бостоном», но уступили в овертайме решающей игры (1:2 ОТ) и завершили сезон.

«Это самая сплочённая команда, частью которой я был здесь. Мне кажется, что мы говорим об этом каждый год, но на этот раз это действительно так. Мы держались вместе, несмотря на взлёты и падения в регулярном сезоне и плей-офф», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Мэттьюс пропустил два матча серии из-за болезни. В пяти матчах серии с «Бостоном» американский нападающий стал автором победного гола и сделал три результативные передачи.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    
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