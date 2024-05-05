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«Я едва мог видеть». Нюландер рассказал о причине пропуска матчей в серии с «Бостоном»

«Я едва мог видеть». Нюландер рассказал о причине пропуска матчей в серии с «Бостоном»
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Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер рассказал, что испытывал сильные головные боли и имел проблемы со зрением во время плей-офф НХЛ. Форвард пропустил первые три матча серии с «Бостоном» из-за сильной мигрени, а врачи команды подозревали хоккеиста сотрясение мозга.

«Я едва мог видеть. Как только я стал чувствовать себя лучше, врачи разрешили мне играть», — цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

В четырёх матчах серии с «Бостоном» Нюландер забросил три шайбы, одна из которых оказалась победной в шестом матче противостояния. Нападающий в регулярном чемпионате сыграл все 82 игры, набрав 98 (40+58) очков. Судьба серии решилась в седьмом матче, что в истории противостояния этих команд в плей-офф произошло уже шестой раз, в том числе дважды за последние шесть лет. В активе «Бостона» теперь ещё более подавляющее преимущество по победам в седьмых матчах — 5-1.

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