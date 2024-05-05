«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, с хоккеистом заключён новый контракт сроком на один год.

Канадский нападающий выступает за «Автомобилист» с 2019 года. На его счету 321 матч за екатеринбургский клуб в КХЛ, в которых Мэйсек набрал 222 (120+102) очка — забросил 120 шайб и отдал 102 результативные передачи.

В минувшем сезоне Брукс стал вторым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате, набрав 47 очков в 67 матчах, став при этом лучшим снайпером команды с 23 заброшенными шайбами. В Кубке Гагарина в его активе 7 (1+6) очков в 17 матчах.

«Автомобилист» в прошедшем сезоне в полуфинале Кубка Гагарина уступил будущему чемпиону «Металлургу» в семи матчах.