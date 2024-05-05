Казахстан представил состав национальной сборной для участия в чемпионате мира — 2024

Казахстанская федерация хоккея представила итоговый состав национальной сборной для участия в чемпионате мира 2024 года в Чехии.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба — «Барыс»), Сергей Кудрявцев («Арлан»).

Защитники: Дмитрий Бреус («Торпедо»), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров (все – «Барыс»), Артём Королёв, Мади Диханбек (оба — «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Валерий Орехов («Металлург»).

Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Олег Бойко («Номад»), Дмитрий Гренц («Арлан»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба — «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.