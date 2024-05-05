Крикунов: встреча Третьяка с президентом Казахстана говорит о высоком статусе ФХР

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал своё мнение о двух играх сборной России в рамках Большого тура в Астане, а также встрече главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом ФХР Владиславом Третьяком.

«И матч против сборной Казахстана, готовящейся к чемпионату мира, и против команды Белоруссии оставили хорошее впечатление. Игроки сборной России играли с большим желанием, бились до последних секунд и было видно, что все ребята подошли к турне в хорошей физической форме. А это значит, что была грамотная подготовка к заключительной стадии сезона. Вообще я бы хотел отметить не только эти два матча, но и встречу Президента Казахстана Токаева с главой ФХР Владиславом Третьяком, на которой обсуждался вопрос развития хоккея, как в нашей стране, так и в Казахстане. Это говорит о высоком статусе нашей федерации», — сказал Крикунов в интервью „Чемпионату“.