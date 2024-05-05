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«Мы были близки к победе». Таварес подвёл итоги серии «Торонто» с «Бостоном»

«Мы были близки к победе». Таварес подвёл итоги серии «Торонто» с «Бостоном»
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Капитан «Торонто» Джон Таварес подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». В решающей седьмой игре «Мэйпл Лифс» уступили в овертайме со счётом 1:2 и завершили сезон.

«Мы были очень близки, итоговая разница между командами оказалась невелика. Мы играли в правильный хоккей и дали себе шанс выиграть серию. Мы были единым коллективом и сплотились по ходу сезона. Нет никаких сомнений, что мы были очень близки к победе в серии», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018, 2019 и 2024 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ ещё 65 лет назад — в 1959 году. Таварес за семь матчей серии набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    
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