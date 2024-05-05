«Другая динамика, гораздо сложнее в техническом плане». Ларионов сравнил хоккей с футболом

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов сравнил хоккей с футболом и заявил, что игра с шайбой на льду гораздо динамичнее и требует большей технической подготовки от спортсмена. Специалист ранее посетил матч Кубка России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

«Мы дискутировали с моими друзьями, и был вопрос – для чего ты ходишь на футбол? Понятное дело, посмотреть спектакль. А я прихожу на футбол поучиться, посмотреть, что я могу увидеть, определить какие-то ходы, которые пересекаются с хоккеем, какой-то своеобразный touch, касание мяча, игровую мысль, которая мне интересна. Я это вижу.

А сравнивать хоккей с футболом… Понятное дело, что хоккей – это другая динамика, это гораздо сложнее в техническом плане, потому что нужно катание, при этом держать клюшку. У тебя есть доля секунды, чтобы принять решение, принять шайбу, уйти от удара, увидеть площадку»,– цитирует Ларионова «РИА Новости».

В прошедшем сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф нижегородский клуб уступил в серии первого раунда петербургскому СКА в пяти матчах. Ларионов провёл два полноценных сезона на посту главного тренера «Торпедо», дебютировав в КХЛ в сезоне-2022/2023.