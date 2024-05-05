Анисин — о критике Ротенберга: если бы он был середнячком, о нём бы не говорили

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин оценил критику среди некоторых болельщиков главного тренера СКА Романа Ротенберга. В минувшем сезоне петербургский клуб под руководством специалиста по итогам регулярного чемпионата занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф СКА во втором раунде уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.

«Если бы он был середнячком и никому неинтересен, о нём бы не говорили. У нас принято в людях искать только минусы. Вот в НХЛ забивается гол, и там комментаторы нахваливают нападающего. У нас же полгода будут рассказывать, как плохо сыграл защитник. В этом разница. Негатива у нас много, надо его убирать.

Если с Ротенбергом подписали контракт на пять лет, и пусть он работает, не надо никого трогать, дёргать. Пять лет пройдёт – посмотрим результаты. Я вижу, что Ротенберг не стесняется учиться, это большой плюс. Мне очень импонирует, что он не сторонник оборонительной игры. Он фанатик хоккея – это сто процентов. Хочет поставить атакующий, интересный хоккей, чтобы приходили болельщики», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

Сборная «Россия 25» под руководством Ротенберга стала победителем турнира Qazaqstan Hockey Open, обыграв сборные Казахстана (1:0) и Беларуси (6:0). Следующие матчи российской сборной состоятся в следующие даты:

6 мая – Россия — Беларусь (Омск); 9 мая – Россия — Беларусь (Тула); 11 мая – Россия — Беларусь (Минск).