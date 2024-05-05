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Журналист НХЛ подверг критике действия Самсонова в эпизоде с победным голом Пастрняка

Журналист НХЛ подверг критике действия Самсонова в эпизоде с победным голом Пастрняка
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Журналист NHL Стефен Рознер подверг критике действия вратаря «Торонто» Ильи Самсонова при победной шайбе нападающего «Бостона» Давида Пастрняка в овертайме решающего седьмого матча серии (2:1 ОТ). По мнению журналиста, россиянин должен был клюшкой помешать форварду завладеть шайбой до того, как тот её коснётся и обыграет вратаря.

«Илья, тебе нужно было сыграть клюшкой в этом моменте. Ты должен был сыграть агрессивно. Или нужно было лучше прочитать финт Пастрняка с неудобной руки, поскольку это был единственный ход, который у него был», — написал журналист в своей соцсети.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонов перед седьмой игрой серии неожиданно был назначен стартовым вратарём из-за травмы голкипера Джозефа Уолла.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    
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