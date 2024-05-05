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Михаил Анисин: удивляет, что Андрей Назаров всё ещё находится без работы в КХЛ

Михаил Анисин: удивляет, что Андрей Назаров всё ещё находится без работы в КХЛ
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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин вспомнил о своей игре за «Витязь» с 2010 по 2012 год под руководством Андрея Назарова и удивился, что специалист до сих пор находится без работы в КХЛ.

«10-12 лет назад под руководством Назарова мы крушили с «Витязем» всю лигу. Недавно мы встретились с Алексеем Трощинским, и он говорит: «Ничего себе, какое у нас было звено!». Играли я, Панарин и Точицкий, а в защите Трощинский и Марков. Звено было под любой топ-клуб. Удивляет, что Назаров всё ещё находится без работы, его возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Странно, что в клубе сделали выбор в пользу другого тренера», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Витязь» занял последнее место в общей таблице КХЛ. По окончании сезона клуб покинул главный тренер Дмитрий Рябыкин, а на его место был назначен Павел Десятков. Последним местом работы Назарова в КХЛ был «Сочи», в котором специалист был уволен по ходу сезона-2022/2023.

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