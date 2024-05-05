Федерация хоккея США объявила имена ещё 9 игроков, которые сыграют за сборную на ЧМ-2024

Федерация хоккея США объявила имена ещё девяти игроков НХЛ, которые примут участие в матче за американскую сборную на чемпионате мира 2024 года в Чехии. Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

В состав сборной США вошли нападающие: Майки Эйссимонт («Тампа-Бэй»), Кевин Хейз («Сент-Луис»), Райан Леонард (университет Бостона), Брок Нельсон («Айлендерс») и Уилл Смит (университет Бостона).

Защитники: Мэттью Кессел («Сент-Луис»), Майкл Кесселринг («Аризона») и Джефф Питри («Детройт»).

Вратарь Трей Огастин из университета Мичигана.

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.