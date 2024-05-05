В «Ладе» заявили об усложнении переговоров с легионерами из-за увеличения их лимита в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что в клубе не стали предлагать новые контракты нападающим Миславу Росандичу и Скотту Космачуку, а переговоры с ещё одним легионером Троем Джозефсом усложнились из-за увеличения лимита на иностранных хоккеистов в КХЛ.

«Мнение не изменилось, мы решили не оставлять Росандича и Космачука именно по игровым причинам. Нам нужны более сильные легионеры.

По новому контракту с Троем Джозефсом есть положительные сдвиги, но изменение лимита на легионеров не сыграло нам на руку – вариантов для трудоустройства в КХЛ у него стало больше. Надеемся, что в ближайшие дни окончательно решим вопрос», — цитирует Якубова пресс-служба клуба.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков.