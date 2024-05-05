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Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала победителем Чешского этапа Евротура

Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала победителем Чешского этапа Евротура
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Сегодня, 5 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Финляндии обыграла национальную команду Швеции со счётом 4:3 по буллитам.

Еврохоккейтур . Чешские игры
05 мая 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
Б
Финляндия
0:1 Суоми (Риссанен, Каски) – 17:19 (5x5)     1:1 Фриберг (Далин, Фрёден) – 22:57 (5x5)     1:2 Каски (Хелениус) – 25:07 (5x5)     2:2 Унгер Cёрум (Бродин) – 27:48 (5x5)     2:3 Пуйстола – 29:31 (5x5)     3:3 Фрёден (Олофссон, Далин) – 51:03 (5x4)     3:4 Пульюярви – 65:00    

Голами в составе шведской сборной отметились Макс Фриберг, Феликс Унгер Cёрум и Йеспер Фрёден. За финнов голы забивали Ээмели Суоми, Оливер Каски и Патрик Пуйстола. Отметим, что финская сборная трижды по ходу матча выходила вперёд в счёте, но шведская сборная неизменно сравнивала счёт. Победный бросок в серии буллитов на счету Ессе Пульюярви.

Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Чешского этапа Евротура с 8 очками. Второе место заняла шведская сборная. Победителем общего зачёта Евротура стала сборная Швеции, которая на шесть очков опередила финскую сборную.

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