Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала победителем Чешского этапа Евротура

Сегодня, 5 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Финляндии обыграла национальную команду Швеции со счётом 4:3 по буллитам.
Голами в составе шведской сборной отметились Макс Фриберг, Феликс Унгер Cёрум и Йеспер Фрёден. За финнов голы забивали Ээмели Суоми, Оливер Каски и Патрик Пуйстола. Отметим, что финская сборная трижды по ходу матча выходила вперёд в счёте, но шведская сборная неизменно сравнивала счёт. Победный бросок в серии буллитов на счету Ессе Пульюярви.
Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Чешского этапа Евротура с 8 очками. Второе место заняла шведская сборная. Победителем общего зачёта Евротура стала сборная Швеции, которая на шесть очков опередила финскую сборную.
- 5 мая 2024
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