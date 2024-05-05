Сборная Швеции обыграла Словакию в матче за бронзу юниорского ЧМ

В Финляндии, в Эспоо, на «Метро-Арене» завершился матч за третье место юниорского чемпионата мира по хоккею между национальной командой Швеции и сборной Словакии. Со счётом 4:0 победу одержала шведская команда.

Авторами заброшенных шайб стали Лукас Петтерссон, Мельвин Фернстрём, Альфонс Фрей и Виктор Эклунд. Фернстрём и Фрей также сделали голевые пасы. Другими результативными передачами отметился Джек Берглунд, оформивший ассистентский дубль.

Таким образом, шведские хоккеисты стали обладателями бронзовых медалей турнира.

Матч за первое место ЮЧМ состоится сегодня, 5 мая, начало в 18:00 по московскому времени. В финале встретятся национальная команда США и сборная Канады. Отметим, что эти соперники сойдутся в игре за золото впервые за 11 лет. Последний раз США и Канада играли в финале ЮЧМ в 2013 году в Сочи. Тогда победителем стала канадская команда.