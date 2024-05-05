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Сборная Швеции обыграла Словакию в матче за бронзу юниорского ЧМ

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче за бронзу юниорского ЧМ
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В Финляндии, в Эспоо, на «Метро-Арене» завершился матч за третье место юниорского чемпионата мира по хоккею между национальной командой Швеции и сборной Словакии. Со счётом 4:0 победу одержала шведская команда.

U18 ЧМ-2024 . За 3-е место
05 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Швеция U18
Окончен
4 : 0
Словакия U18
1:0 Петтерссон (Фрей, Фернстрём) – 49:16 (5x5)     2:0 Фернстрём (Берглунд) – 56:24 (5x5)     3:0 Фрей (Берглунд, Петтерссон) – 58:39 (5x4)     4:0 Эклунд – 59:23 (5x5)    

Авторами заброшенных шайб стали Лукас Петтерссон, Мельвин Фернстрём, Альфонс Фрей и Виктор Эклунд. Фернстрём и Фрей также сделали голевые пасы. Другими результативными передачами отметился Джек Берглунд, оформивший ассистентский дубль.

Таким образом, шведские хоккеисты стали обладателями бронзовых медалей турнира.

Матч за первое место ЮЧМ состоится сегодня, 5 мая, начало в 18:00 по московскому времени. В финале встретятся национальная команда США и сборная Канады. Отметим, что эти соперники сойдутся в игре за золото впервые за 11 лет. Последний раз США и Канада играли в финале ЮЧМ в 2013 году в Сочи. Тогда победителем стала канадская команда.

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