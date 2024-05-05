Кожевников — о работе комментаторов: Россия выигрывает 6:0, а в эфире — рутина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги турнира в Астане, победителем которого стала сборная «Россия 25».

— Как относитесь к идее Большого тура?

— Ребята, давайте исходить из того, что есть и что возможно. На чемпионаты мира политиканы из ИИХФ нас не пускают, значит, обязаны придумывать что-то своё, на нашем пространстве.

В своё время играл за «Спартак» — команду, которой симпатизировала половина огромного государства под названием СССР. Но все прекрасно понимали, что даже народная команда не может конкурировать с национальной. Как только начинались чемпионаты мира, Олимпиады или Кубки Канады, весь СССР сидел у телевизоров и болел за нашу сборную.

Поэтому Большой тур мне нравится. А 7:0 нашей молодёжи по итогам двух матчей нравятся ещё больше!

— Скептики говорят о полупустых трибунах в Астане...

— Да, вижу в интернете шуточки-прибауточки по этому поводу. Ребята, не шутите! У нас такой народ, что сборную всегда будет смотреть. И рейтинги окажутся выше, чем у любого финала Кубка Гагарина.

А вот то, что у Астаны в последние годы какой-то спад, — это факт. «Барыс» умудряется каждый год становиться последним на Востоке КХЛ. Приглашаются непонятные тренеры, вокруг клуба — возня, интерес к хоккею, мягко говоря, не растёт. Вот вам и пустые трибуны.

— Чего ждёте в продолжении Большого тура?

— Всё того же — праздника хоккея. Слышал, что, например, в Туле унылой картинки Астаны уже не будет. В городе ажиотаж, все ждут сборную России. Как и в Омске. Кстати, у меня просьба к телевизионщикам. Я понимаю, что после сезона КХЛ все устали, у многих комментаторов эмоции на нуле. Но возьмите пример с футбольных коллег, те даже бездарным играм придают нерв. Не должно быть такого, что сборная России выигрывает 6:0, а в эфире — рутина. В Омске и Туле болельщики вам такого не простят, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru