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«Рейнджерс» — «Каролина»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 23:00

«Рейнджерс» — «Каролина»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 23:00
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В воскресенье, 5 мая, в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде команда Питера Лавиолетта одержала сухую победу в серии с «Вашингтон Кэпиталз» — 4-0. «Ураганы» в пяти матчах выиграли серию у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.

Напомним, «синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

«Каролина» по итогам регулярки стала второй в Восточной конференции, набрав 111 очков в 82 встречах.

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