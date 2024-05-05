«Рейнджерс» — «Каролина»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 23:00

В воскресенье, 5 мая, в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом раунде команда Питера Лавиолетта одержала сухую победу в серии с «Вашингтон Кэпиталз» — 4-0. «Ураганы» в пяти матчах выиграли серию у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.

Напомним, «синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

«Каролина» по итогам регулярки стала второй в Восточной конференции, набрав 111 очков в 82 встречах.