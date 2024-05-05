Стал известен состав сборной Финляндии на ЧМ по хоккею

Стал известен состав национальной команды Финляндии на предстоящий чемпионат мира по хоккею в Чехии. Об этом сообщил журналист Микка Лахтинен в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Вратари

Харри Сятери

Ласси Лехтинен

Эмиль Ларми

Защитники

Расмус Риссанен

Олли Мяяття

Микко Лехтонен

Оливер Каски

Вили Саариярви

Вели-Матти Виттасмяки

Юусо Риикола

Еспер Маттила

Нападающие

Ере Иннала

Юха Яаскя

Конста Хелениус

Патрик Пуйстола

Ханнес Бьёрнинен

Пекка Йормакка

Ессе Пульюярви

Валттери Пуустинен

Артту Харри

Микаэль Гранлунд

Ахти Оксанен

Оливер Капанен

Саку Мяэналанен

Ииро Пакаринен

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.