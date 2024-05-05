Анисин считает, что «Крылья Советов» могут войти в КХЛ только при помощи Путина

Обладатель Кубка Гагарин Михаил Анисин высказался о возможности возрождении взрослой команды «Крылья Советов».

— Стало известно, что «Куньлунь» продолжит играть в Мытищах. Как вы относитесь к этому клубу?

— У них своя политика. Я не совсем понимаю, кто там руководит – русские, американцы или китайцы. Лучше в Мытищах вновь сделайте «Атлант». Что, в Московской области не хватит финансирования? На этой команде были полные трибуны. Ещё «Крылья Советов» – команда с такой историей, великий клуб! Непонятно, почему их ледовый дворец не подходит под КХЛ, а в Нижнем Новгороде подходит. В такое тяжёлое время «Крылья» могут возродиться при одном условии – если президент Владимир Путин обратит на это внимание. В нашей стране только до главы государства доходит — сразу всё решается. Но он у нас один, у него есть более глобальные задачи, — приводит слова Анисина «РБ Спорт».