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Швейцария обыграла сборную Чехии на Евротуре

Швейцария обыграла сборную Чехии на Евротуре
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Сегодня, 5 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Швейцарии обыграла национальную команду Чехии со счётом 2:1.

Еврохоккейтур . Чешские игры
05 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Швейцария
0:1 Симьон (Херцог) – 08:23 (5x4)     0:2 Тюркауф (Курашев) – 19:44 (5x5)     1:2 Крейчик (Зогорна, Флек) – 56:43 (5x5)    

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Дарио Симьон и Кэлвин Тюркауф. Результативными передачами отметились Фабрис Херцог и Филипп Курашёв.

Гол у чешской сборной забил Якуб Крейчик.

Это первая победа национальной команды Швейцарии на текущих Чешских играх. До этого она проиграла Финляндии (1:3) и Швеции (1:2).

Сборная Чехии проиграла третий матч подряд на домашнем турнире, перед этим уже потерпев поражения от финской команды (1:4) и от шведов (0:2).

Победителем чешского этапа Евротура стала сборная Финляндии, которая набрала 8 очков. Второе место заняла шведская сборная. Победителем общего зачёта Евротура стала сборная Швеции, которая на шесть очков опередила финскую сборную.

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