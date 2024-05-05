Швейцария обыграла сборную Чехии на Евротуре

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Сегодня, 5 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Швейцарии обыграла национальную команду Чехии со счётом 2:1.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Дарио Симьон и Кэлвин Тюркауф. Результативными передачами отметились Фабрис Херцог и Филипп Курашёв.

Гол у чешской сборной забил Якуб Крейчик.

Это первая победа национальной команды Швейцарии на текущих Чешских играх. До этого она проиграла Финляндии (1:3) и Швеции (1:2).

Сборная Чехии проиграла третий матч подряд на домашнем турнире, перед этим уже потерпев поражения от финской команды (1:4) и от шведов (0:2).

Победителем чешского этапа Евротура стала сборная Финляндии, которая набрала 8 очков. Второе место заняла шведская сборная. Победителем общего зачёта Евротура стала сборная Швеции, которая на шесть очков опередила финскую сборную.