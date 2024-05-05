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Московское «Динамо» представило новый тренерский штаб на сезон-2024/2025

Московское «Динамо» представило новый тренерский штаб на сезон-2024/2025
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Хоккейный клуб «Динамо» на официальном сайте объявил новый тренерский штаб на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Свои должности сохранили главный тренер Алексей Кудашов, старший тренер Вячеслав Козлов, тренер Андрей Скопинцев, тренер по развитию Андрей Писарев, тренеры по физической подготовке Александр Ахлаткин и Ларс-Йоран Альквист.

Новым членом тренерского штаба стал Артём Яцкевич. Белорусский специалист станет тренером вратарей. Он работал в казахском клубе «Сарыарка», а также с вратарями фарм-клуба «Темиртау» из чемпионата Казахстана. С 2019 года был тренером вратарей в «Югре», с которой три раза становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ, а в 2021 году стал обладателем Кубка Петрова.

Напомним, 1 мая стало известно, что «Динамо» покинули два тренера — Александр Савченков и Константин Власов.

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