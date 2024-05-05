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Сборная Канады выиграла ЮЧМ, одержав в финале победу над США

Сборная Канады выиграла ЮЧМ, одержав в финале победу над США
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Сегодня, 5 мая, в Эспоо (Финляндия) на «Метро-Арене» завершился матч за первое место юниорского чемпионата мира по хоккею между национальной командой США и сборной Канады. Со счётом 6:4 победу одержала канадская команда.

U18 ЧМ-2024 . Финал
05 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
США U18
Окончен
4 : 6
Канада U18
1:0 Хамфрис (Хенслер) – 19:07 (5x5)     1:1 Ричи (Шефер, Мьюз) – 25:31 (5x5)     2:1 Эйзерман (Хатсон) – 28:31 (5x4)     3:1 Хатсон (Вансагхи) – 33:04 (5x5)     3:2 Маккенна (Игинла, Мьюз) – 35:40 (5x4)     3:3 Маккенна (Игинла, Мартон) – 50:25 (5x4)     3:4 Бодуан (Лучанко, Ричи) – 53:40 (5x4)     3:5 Игинла (Маккенна, Мьюз) – 54:19 (5x4)     4:5 Цимер (Эмери, Хатсон) – 55:36 (5x5)     4:6 Маккенна (Джордж) – 58:42 (en)    

Голами в составе чемпионов отметились Райдер Ричи, Коул Бодуан, Тидж Игинла и Гэвин Маккенна, оформивший хет-трик. Результативные передачи отдали Мэттью Шефер, Джетт Лучанко, Картер Джордж, Портер Мартон и голеадор Маккена. На счету Генри Мьюза ассистентский хет-трик, а у Ингилы — дубль.

Авторами заброшенных шайб в составе американской команды стали Кристиан Хамфрис, Коул Эйзерман, Коул Хатсон и Броди Цимер. Голевые пасы оформили Шейн Вансагхи, Эй Джей Эмери и Логан Хенслер, две передачи на счету Хатсона.

Отметим, что канадцы проигрывали по ходу встречи 1:3 и отыгрались в третьей двадцатиминутке, забросив три шайбы менее чем за четыре минуты. Четыре решающих гола были забиты в большинстве.

Таким образом, сборная Канады стала победительницей турнира.

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