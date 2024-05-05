Сборная Канады выиграла ЮЧМ, одержав в финале победу над США

Сегодня, 5 мая, в Эспоо (Финляндия) на «Метро-Арене» завершился матч за первое место юниорского чемпионата мира по хоккею между национальной командой США и сборной Канады. Со счётом 6:4 победу одержала канадская команда.

Голами в составе чемпионов отметились Райдер Ричи, Коул Бодуан, Тидж Игинла и Гэвин Маккенна, оформивший хет-трик. Результативные передачи отдали Мэттью Шефер, Джетт Лучанко, Картер Джордж, Портер Мартон и голеадор Маккена. На счету Генри Мьюза ассистентский хет-трик, а у Ингилы — дубль.

Авторами заброшенных шайб в составе американской команды стали Кристиан Хамфрис, Коул Эйзерман, Коул Хатсон и Броди Цимер. Голевые пасы оформили Шейн Вансагхи, Эй Джей Эмери и Логан Хенслер, две передачи на счету Хатсона.

Отметим, что канадцы проигрывали по ходу встречи 1:3 и отыгрались в третьей двадцатиминутке, забросив три шайбы менее чем за четыре минуты. Четыре решающих гола были забиты в большинстве.

Таким образом, сборная Канады стала победительницей турнира.