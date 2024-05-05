Тарасенко и ещё три российских игрока НХЛ — в топ-50 НСА межсезонья по версии Dailyfaceoff

Журналист и инсайндер НХЛ Фрэнк Серавалли на сайте Dailyfaceoff опубликовал топ-50 игроков, которые выйдут на рынок в качестве неограниченно свободных агентов (НСА).
Среди них четыре российских игрока:
15. Никита Задоров, «Ванкувер Кэнакс».
23. Владимир Тарасенко, «Флорида Пантерз».
30. Яков Тренин, «Колорадо Эвеланш».
48. Илья Самсонов, «Торонто Мэйпл Лифс».
Топ-10 рейтинга Сервалли выглядит так:
1. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз».
2. Джейк Гюнцель, «Каролина Харрикейнз».
3. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
4. Патрик Кейн, «Детройт Ред Уингз».
5. Джо Павелски, «Даллас Старз».
6. Брэди Шей, «Каролина Харрикейнз».
7. Джонатан Маршессо, «Вегас Голден Найтс».
8. Элиас Линдхольм, «Ванкувер».
9. Брэндон Монтур, «Флорида».
10. Мэтт Дюшейн, «Даллас».
Напомним, контракты игроков заканчиваются 1 июля 2024 года.