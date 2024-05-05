Константин Барулин назвал главного претендента на приз лучшему вратарю сезона КХЛ

Экс-вратарь сборной России Константин Барулин рассказал, кого считает главным претендентом на приз «Лучшему вратарю» сезона — 2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Оба вратаря, которые играли в финале Кубка Гагарина, достойны этого звания. Думаю, главным претендентом будет Илья Набоков из «Металлурга», потому что он выиграл Кубок.

Ещё отмечу Фукале. Потеряв его, «Трактору» было тяжело в полуфинале. Вполне возможно, что с ним челябинцы могли дойти и до финала.

Фукале в плей-офф выглядел очень хорошо. Наверное, больше 50 процентов его заслуга, что «Трактор» так далеко прошёл. Жалко, что он получил травму и не смог выступить в полуфинале», — приводит слова Барулина Legalbet.

Напомним, номинантами приза лучшему вратарю прошедшего сезона стали Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»). Обладатель приза лучшему вратарю определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.