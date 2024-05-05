Йози и Нидеррайтер могут присоединиться к сборной Швейцарии на ЧМ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози и нападающий «Виннипег Джетс» Нино Нидеррайтер могут усилить состав сборной Швейцарии на чемпионате мира в Чехии. Об этом сообщил сайт Swiss Hockey News.

В тексте сказано, что во время матча Евротура между сборными Чехии и Швейцарии спортивный директор швейцарской команды Ларс Вайбель, сказал, что всё выглядит хорошо в отношении участия всех трёх игроков НХЛ, но официальной информации пока нет. Речь идёт о Йози, Нидеррайтере и, возможно, о Кевине Фиале.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.