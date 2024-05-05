«Рейнджерс» — «Каролина»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ

В воскресенье, 5 мая, в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны составы команд на матч.
«Каролина»:
Гюнцель — Ахо — Свечников;
Мартинук — Друри — Нечас;
Терявяйнен — Саал — Джарвис;
Котканиеми — Кузнецов — Ноэсен;
Славин — Бёрнс;
Шэй —Деанджело;
Орлов — Чатфилд.
В воротах — Андресен.
«Рейнджерс»:
Рослович — Зибанеджад — Крайдер;
Лафреньер — Трочек — Панарин;
Какко — Веннберг — Кайлли;
Ремпе — Гудроу — Веси;
Фокс — Линдгрен;
Миллер — Шнайдер;
Труба — Густафссон.
Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.