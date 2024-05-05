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«Рейнджерс» — «Каролина»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ

В воскресенье, 5 мая, в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на матч.

«Каролина»:

Гюнцель — Ахо — Свечников;

Мартинук — Друри — Нечас;

Терявяйнен — Саал — Джарвис;

Котканиеми — Кузнецов — Ноэсен;

Славин — Бёрнс;

Шэй —Деанджело;

Орлов — Чатфилд.

В воротах — Андресен.

«Рейнджерс»:

Рослович — Зибанеджад — Крайдер;

Лафреньер — Трочек — Панарин;

Какко — Веннберг — Кайлли;

Ремпе — Гудроу — Веси;

Фокс — Линдгрен;

Миллер — Шнайдер;

Труба — Густафссон.

Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.