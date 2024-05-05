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«Рейнджерс» — «Каролина»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» — «Каролина»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ
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В воскресенье, 5 мая, в рамках второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на матч.

«Каролина»:

Гюнцель — Ахо — Свечников;
Мартинук — Друри — Нечас;
Терявяйнен — Саал — Джарвис;
Котканиеми — Кузнецов — Ноэсен;

Славин — Бёрнс;
Шэй —Деанджело;
Орлов — Чатфилд.

В воротах — Андресен.

«Рейнджерс»:

Рослович — Зибанеджад — Крайдер;
Лафреньер — Трочек — Панарин;
Какко — Веннберг — Кайлли;
Ремпе — Гудроу — Веси;

Фокс — Линдгрен;
Миллер — Шнайдер;
Труба — Густафссон.

Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.

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