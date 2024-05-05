Андрей Коваленко оценил дебют сына Николая в НХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказал мнение о дебюте сына Николая в НХЛ.

— Николай Коваленко провел за «Колорадо» в серии с «Виннипегом» два победных матча — при среднем игровом времени около семи минут. Как оцените его дебют?

— Радует, что Николай идет по ступенькам, шаг за шагом. Провёл несколько хороших сезонов в КХЛ, потом пару недель — в АХЛ, чего вполне достаточно, а теперь завоевал место в составе «Колорадо».

Пока и в «Эвеланш» всё идёт по плану. На данном этапе сын играет в нижних звеньях, адаптируется к лиге. Главный тренер команды поддерживает новичка, в частности отметил его умение вести силовую борьбу.

По своему опыту скажу, что на первых порах в НХЛ это очень важно — проявлять себя во всех аспектах игры, использовать свои минуты по максимуму. Силовой борьбы Николай никогда не сторонился и в КХЛ, сейчас эти качества пригодились в НХЛ, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.