Мика Зибанеджад оформил дубль в первом периоде матча с «Каролиной»

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в котором играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев площадки.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом периоде нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад оформил дубль. Второй гол форвард забил в большинстве после отличного розыгрыша шайбы с партнёрами.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в первом раунде команда Питера Лавиолетта одержала сухую победу в серии с «Вашингтон Кэпиталз» — 4-0. «Ураганы» в пяти матчах выиграли серию у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.
- 5 мая 2024
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