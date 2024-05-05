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Мика Зибанеджад оформил дубль в первом периоде матча с «Каролиной»

Мика Зибанеджад оформил дубль в первом периоде матча с «Каролиной»
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В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в котором играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев площадки.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)    

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад оформил дубль. Второй гол форвард забил в большинстве после отличного розыгрыша шайбы с партнёрами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в первом раунде команда Питера Лавиолетта одержала сухую победу в серии с «Вашингтон Кэпиталз» — 4-0. «Ураганы» в пяти матчах выиграли серию у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.

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