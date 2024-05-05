Мика Зибанеджад оформил дубль в первом периоде матча с «Каролиной»

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в котором играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев площадки.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад оформил дубль. Второй гол форвард забил в большинстве после отличного розыгрыша шайбы с партнёрами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в первом раунде команда Питера Лавиолетта одержала сухую победу в серии с «Вашингтон Кэпиталз» — 4-0. «Ураганы» в пяти матчах выиграли серию у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4-1.