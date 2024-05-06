Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» в матче с «Каролиной» реализовали большинство после удаления Кузнецова

«Рейнджерс» в матче с «Каролиной» реализовали большинство после удаления Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в котором играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев площадки.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
19 марта 2011, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Гомес – 9'     1:1 Сиссе – 17'     1:2 Рибери – 88'    

В конце первой двадцатиминутки российский форвард «Каролины» Евгений Кузнецов получил штраф за блокировку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Рейнджерс» воспользовались этим шансом и увеличили разрыв в счёте — 3:1. Автором стал Винсент Трочек, а его ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что Зибанеджад поучаствовал во всех голах своей команды в первом периоде. Перед этим он уже успел оформить дубль, одна из шайб также была заброшена в большинстве.

Материалы по теме
Видео
Мика Зибанеджад оформил дубль в первом периоде матча с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android