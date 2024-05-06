«Рейнджерс» в матче с «Каролиной» реализовали большинство после удаления Кузнецова

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в котором играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев площадки.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце первой двадцатиминутки российский форвард «Каролины» Евгений Кузнецов получил штраф за блокировку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Рейнджерс» воспользовались этим шансом и увеличили разрыв в счёте — 3:1. Автором стал Винсент Трочек, а его ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что Зибанеджад поучаствовал во всех голах своей команды в первом периоде. Перед этим он уже успел оформить дубль, одна из шайб также была заброшена в большинстве.