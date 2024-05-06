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Артемий Панарин забил гол во втором подряд матче плей-офф НХЛ

Артемий Панарин забил гол во втором подряд матче плей-офф НХЛ
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В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:13 (5x5)    

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Россиянин забросил четвёртую шайбу своей команды во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Панарин отличился и в прошлом матче плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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