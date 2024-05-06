Артемий Панарин забил гол во втором подряд матче плей-офф НХЛ

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В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Россиянин забросил четвёртую шайбу своей команды во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Панарин отличился и в прошлом матче плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.