Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Шестёркин повторил достижение 1937 года в составе «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин повторил достижение 1937 года в составе «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьим вратарём франшизы, который выиграл все пять первых матчей сезона в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)    

Он присоединился к Майку Рихтеру, на счету которого семь побед подряд в 1994 году и Дэйву Керру, у которого 5 побед в 1937 году.

Напомним, в первом матч второго раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3. В этой встрече Шестёркин сделал 22 сейва.

В первом раунде «Рейнджерс» выиграли серию у «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-0.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Материалы по теме
«Рейнджерс» карали «Каролину» любимым приёмом. Но всё снова решил невероятный Панарин!
Видео
«Рейнджерс» карали «Каролину» любимым приёмом. Но всё снова решил невероятный Панарин!

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Календарь матчей НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android