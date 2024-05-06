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Игорь Шестёркин повторил достижение 1937 года в составе «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьим вратарём франшизы, который выиграл все пять первых матчей сезона в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Он присоединился к Майку Рихтеру, на счету которого семь побед подряд в 1994 году и Дэйву Керру, у которого 5 побед в 1937 году.

Напомним, в первом матч второго раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3. В этой встрече Шестёркин сделал 22 сейва.

В первом раунде «Рейнджерс» выиграли серию у «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-0.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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