Панарин прокомментировал свой гол в ворота «Каролины» в первом матче полуфинала Востока
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своего гола в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли-2024 с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).
«Очевидно, что было приятно забить сегодня, но победа была более важна», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
В пяти матчах нынешнего плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (3+1) очка.
Таким образом, «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что стопроцентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах. В первом раунде «синерубашечники» «всухую» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).
Напомним, по итогам завершившегося регулярного чемпионата «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5) 1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5) 2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4) 3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4) 3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5) 4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5) 4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)
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