Панарин прокомментировал свой гол в ворота «Каролины» в первом матче полуфинала Востока

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своего гола в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли-2024 с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

«Очевидно, что было приятно забить сегодня, но победа была более важна», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В пяти матчах нынешнего плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (3+1) очка.

Таким образом, «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что стопроцентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах. В первом раунде «синерубашечники» «всухую» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).

Напомним, по итогам завершившегося регулярного чемпионата «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка.