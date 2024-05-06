Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз – Вегас Голден Найтс 2:1, как сыграли, победил Даллас Старз, результат матча плей-офф НХЛ 6 мая

«Даллас» обыграл «Вегас» в седьмом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    

Шайбами в составе победителей отметились Уайатт Джонстон и Радек Факса. У гостей единственную шайбу забросил Бретт Хауден. Российские нападающие «Вегаса» и «Далласа» Иван Барбашёв и Евгений Дадонов не отличились в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, по итогам семи матчей противостояния счёт в серии стал 4-3 в пользу «Далласа». «Звёзды» вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Колорадо Эвеланш». «Вегас», в свою очередь, покинул турнир.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android