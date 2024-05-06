«Даллас» обыграл «Вегас» в седьмом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметились Уайатт Джонстон и Радек Факса. У гостей единственную шайбу забросил Бретт Хауден. Российские нападающие «Вегаса» и «Далласа» Иван Барбашёв и Евгений Дадонов не отличились в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, по итогам семи матчей противостояния счёт в серии стал 4-3 в пользу «Далласа». «Звёзды» вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Колорадо Эвеланш». «Вегас», в свою очередь, покинул турнир.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: