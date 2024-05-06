«Даллас» — первая команда XXI века, выигравшая серию с 0-2 у действующего обладателя КС

Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Таким образом, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли после того, как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо Эвеланш» в серии с «Детройт Ред Уингз» в 1999 году.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Примечательно, что в полуфинале конференции «звёзды» сыграют именно с «Колорадо», который в первом раунде оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1).