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«Даллас» — первая команда XXI века, выигравшая серию с 0-2 у действующего обладателя КС

«Даллас» — первая команда XXI века, выигравшая серию с 0-2 у действующего обладателя КС
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Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Таким образом, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли после того, как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо Эвеланш» в серии с «Детройт Ред Уингз» в 1999 году.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Примечательно, что в полуфинале конференции «звёзды» сыграют именно с «Колорадо», который в первом раунде оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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