«Это только первый матч». Зибанеджад — о своём дубле в ворота «Каролины»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился эмоциями от своего дубля в первом матче полуфинала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (4:3), который прошёл этой ночью.

«Как атакующему игроку тебе хочется вносить свой вклад, и когда ты забиваешь и помогаешь своей команде победить — это приятное чувство. Но это только первый матч. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

В пяти матчах нынешнего плей-офф на счету 31-летнего Зибанеджада 10 (3+7) очков.

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Таким образом, «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что 100-процентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах. В первом раунде «синерубашечники» всухую обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).

Напомним, по итогам завершившегося регулярного чемпионата «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка.