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«Это только первый матч». Зибанеджад — о своём дубле в ворота «Каролины»

«Это только первый матч». Зибанеджад — о своём дубле в ворота «Каролины»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился эмоциями от своего дубля в первом матче полуфинала Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (4:3), который прошёл этой ночью.

«Как атакующему игроку тебе хочется вносить свой вклад, и когда ты забиваешь и помогаешь своей команде победить — это приятное чувство. Но это только первый матч. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

В пяти матчах нынешнего плей-офф на счету 31-летнего Зибанеджада 10 (3+7) очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что 100-процентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах. В первом раунде «синерубашечники» всухую обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).

Напомним, по итогам завершившегося регулярного чемпионата «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)    
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