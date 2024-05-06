Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал победу в первом матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мыслями о победе своей команды в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ над «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

«В плей-офф я живу полностью одним днём. Мы должны посмотреть на то, что мы сделали правильно и постараться вернуть это на табло. Мы также должны улучшить свою игру», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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Таким образом, «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что 100-процентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах. В первом раунде «синерубашечники» всухую обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).

Второй матч серии «Рейнджерс» — «Каролина» пройдёт в ночь с 7 на 8 мая там же в Нью-Йорке.