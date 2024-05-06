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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал победу в первом матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал победу в первом матче серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мыслями о победе своей команды в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ над «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

«В плей-офф я живу полностью одним днём. Мы должны посмотреть на то, что мы сделали правильно и постараться вернуть это на табло. Мы также должны улучшить свою игру», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что 100-процентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах. В первом раунде «синерубашечники» всухую обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4-0).

Второй матч серии «Рейнджерс» — «Каролина» пройдёт в ночь с 7 на 8 мая там же в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)    
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