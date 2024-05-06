Определилась заключительная пара второго раунда плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Таким образом, в полуфинале конференции «звёзды» сыграют с «Колорадо Эвеланш», который в первом раунде оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1).

Отметим, что в другой полуфинальной паре на Западе сойдутся «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» (4-1).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: