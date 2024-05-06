«Я уже выпил две или три банки пива». Дебур — после победы «Далласа» в серии с «Вегасом»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур объяснил своё небольшое опоздание на пресс-конференцию после победы своей команды в сегодняшнем седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Вегас Голден Найтс» (2:1).

«Пришлось немного задержаться. Я уже выпил две или три банки пива, кажется», — приводит слова 55-летнего Дебура журналист The Athletic Джесси Грейнджер в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Отметим, что в своей тренерской карьере канадский специалист ещё ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

Во втором раунде плей-офф-2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который ранее оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1). Первый матч этой серии состоится в ночь с 7 на 8 мая в Далласе.