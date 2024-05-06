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Генеральный менеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Пасиоретти в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Пасиоретти в клубе
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о перспективах нападающих Макса Пасиоретти и Николя Обе-Кюбеля остаться в клубе. У обоих игроков 30 июня заканчиваются контракты, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

«Мы проведём тренерское собрание. Мы пробежимся по нашим звеньям и определим, что нам необходимо, и после этого мы примем решения до 1 июля», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В нынешнем сезоне 35-летний Пасиоретти сыграл 51 матч за «столичных» суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 24 (4+20) очка.

На счету 27-летнего Обе-Кюбеля, также суммарно в регулярке и в Кубке Стэнли, 16 (6+10) очков в 63 играх.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф-2024, «всухую» уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

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