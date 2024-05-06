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«Тренеры всегда хотят выйти в следующий раунд». Главный тренер «Вегаса» — о вылете из КС

«Тренеры всегда хотят выйти в следующий раунд». Главный тренер «Вегаса» — о вылете из КС
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (1:2) и вылет из розыгрыша.

«Тренеры всегда хотят выйти в следующий раунд. Временами мы играли в свой хоккей, то же самое можно сказать и про них. Не думаю, что какая-то из команд может сказать, что она доминировала по ходу серии или показывала свой лучший хоккей в каждом из матчей. Я думаю, шестая игра была нашей лучшей, и я надеялся, что она перетечёт и в сегодняшнюю, но не получилось. Этого было недостаточно», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, после этого поражения «Вегас» сложил с себя полномочия обладателей Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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