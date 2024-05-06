«Тренеры всегда хотят выйти в следующий раунд». Главный тренер «Вегаса» — о вылете из КС

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (1:2) и вылет из розыгрыша.

«Тренеры всегда хотят выйти в следующий раунд. Временами мы играли в свой хоккей, то же самое можно сказать и про них. Не думаю, что какая-то из команд может сказать, что она доминировала по ходу серии или показывала свой лучший хоккей в каждом из матчей. Я думаю, шестая игра была нашей лучшей, и я надеялся, что она перетечёт и в сегодняшнюю, но не получилось. Этого было недостаточно», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

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Напомним, после этого поражения «Вегас» сложил с себя полномочия обладателей Кубка Стэнли.