Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 6 мая
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Сегодня, 6 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился заключительный матч первого раунда плей-офф и прошёл первый матч второго раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5) 1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5) 2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4) 3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4) 3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5) 4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5) 4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)
Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5) 1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5) 2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)
Комментарии
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