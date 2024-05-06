Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 6 мая

Сегодня, 6 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился заключительный матч первого раунда плей-офф и прошёл первый матч второго раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.