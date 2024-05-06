Артемий Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ
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Российский нападающий Артемий Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ.
Россиянин забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1). В текущем плей-офф на счету Панарина стало 4 (3+1) очка в пяти матчах. Учитывая результат регулярного чемпионата, в активе россиянина стало 124 (52+72) очка в 87 матчах.
Таким образом, Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ, принадлежащий легендарному форварду Яромиру Ягру. Чешский нападающий набрал 124 (54+70) очка в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/2006.
Второй матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 8 мая в Нью-Йорке. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5) 1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5) 2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4) 3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4) 3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5) 4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5) 4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)
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