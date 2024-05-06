«Победы вызывают зависимость». Капитан «Вегаса» Стоун подвёл итоги сезона

Капитан «Вегаса» Марк Стоун подвёл итоги сезона и заявил, что в следующем году команда вновь будет бороться за Кубок Стэнли. Действующие обладатели трофея проиграли в первом раунде «Далласу» в семи матчах.

«Я думаю, что прошлый год был самым весёлым для нашей команды. Повторить подобное всегда нелегко, это случается не часто. Но в то же время мы считаем, что должны бороться за Кубок Стэнли каждый год, поэтому наш поход за трофеем начнётся с первого дня тренировочных сборов следующего сезона. Ребята проведут хорошее межсезонье, отдохнут, восстановятся и используют это чувство, чтобы разжечь огонь внутри и вернуть нашей команде возможность достичь того же уровня, что и в прошлом году.

Люди говорят, что победы вызывают зависимость, и это так. Я живу ради этого. Думаю, что большинство из нас так и делает, не так ли? Для хоккеиста это самое весёлое время, которое вы когда-либо проведёте, играя в хоккей. Вы хотите бороться за Кубок Стэнли, поэтому, когда вы проигрываете и вылетаете, это тяжело принять. Это ранит твою душу на пару дней.

Но я действительно думаю, что мы могли бы добиться успеха в этом сезоне. Я уверен, что «Даллас» тоже не был в восторге от игры с нами в первом раунде. Но они двигаются дальше, и это нас разочаровывает. Но я думаю, что для нашей организации это подпитывает огонь. Мы будем готовы к сентябрю, чтобы вернуться сюда в следующем сезоне», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.