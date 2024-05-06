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Грицюк: физическое состояние оставляет желать лучшего, но «Россия 25» настроена на победу

Грицюк: физическое состояние оставляет желать лучшего, но «Россия 25» настроена на победу
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Нападающий сборной «Россия 25» Арсений Грицюк поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Беларуси в Омске.

«Отличное настроение – выиграли турнир в Казахстане, сейчас вернулся в родной город, буду играть перед родной публикой. Хочется сегодня победить, будем делать всё, что от нас зависит.

— Не будет ли шапкозакидательских настроений, всё-таки 6:0 было в прошлом матче?
— Не скажу, что было легко. Да, забили свои моменты, да, может счёт разгромный, но по игре было не супер легко играть. Май месяц уже, сами понимаете, физическая составляющая оставляет желать лучшего. И мы чуть подустали после перелёта, и они, может, пораньше прилетели. Но настрой только на победу», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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