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Стали известны номинанты на приз лучшему новичку сезона-2023/2024 КХЛ

Стали известны номинанты на приз лучшему новичку сезона-2023/2024 КХЛ
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова —лучшему новичку сезона-2023/2024. Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, вратарь «Металлурга» Илья Набоков и защитник «Торпедо» Антон Силаев.

19-летний Канцеров в прошедшем сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 очков.

21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В общей сложности голкипер провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

18-летний Силаев в прошлом сезоне стал самым молодым автором гола в составе «Торпедо» в КХЛ. Игрок обороны провёл 68 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-8».

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

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