Ткачук о сопернике во втором раунде плей-офф: мы ожидали, что «Бостон» обыграет «Торонто»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук ожидал, что «Бостон» обыграет «Торонто» в первом раунде плей-офф НХЛ и станет соперником «Пантерз» во втором раунде. В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках первого раунда Кубка Стэнли, и «Флорида» оказалась сильнее в семи матчах, отыгравшись со счёта 1-3 в серии.

«Их серия затянулась, но по тому, как она складывалась, мы все ожидали, что выиграет «Бостон». Уверен, что многие так думали в самом начале, хоть плей-офф часто бывает непредсказуемым. Но вообще мы ожидали, что именно они пройдут дальше.

В регулярном чемпионате они нас обыграли («Бостон» выиграл все четыре матча сезона. – Прим. «Чемпионата»). Соперник использует этот момент для положительного настроя на серию. Мы же считаем, что регулярка не имеет значения, плей-офф всё покажет», – цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Первый матч серии «Флориды» и «Бостона» пройдёт в ночь на 7 мая.